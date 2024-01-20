隋棠今（20）日出席電波儀器代言，美麗現身。她和劉冠廷在主演的影集《非殺人小說》中有場在沙發激烈交合橋段，原本隋棠很抗拒讓老公Tony看到，沒想到播出時，Tony要隋棠一起觀賞，讓隋棠很激動也很緊張，「他很想要我陪他一起看、一起面對，我其實猜不透他的心態，他還跟我說：『妳就牽著我的手看！』真不知道是在折磨我還是折磨他。」

隋棠笑說自己的反應其實比老公激動，因為到床戲那幕時真的很尷尬，「快到床戲的階段我還問他是不是真的確定要看，我一直遮他眼睛。」老公的反應為何？隋棠形容老公在ㄍㄧㄥ，看完床戲不發一語，接著故作鎮定和他討論劇情。

隋棠：「他有跟我說他覺得兇手是誰，但床戲部分我覺得他表面上是很難接受的，看的出來在假裝鎮定，因為他很想要當個大方的老公，所以我真的看不清楚他的狀態」。與老公一起觀看自己的情慾戲是否有種「在老公面前偷情」的感覺？隋棠想了一下直說：「其實不會，但是覺得有一種很怪、很特別的感覺。」

未來是否會因為老公難接受，而盡量不接過於情慾類型的作品，隋棠斬釘截鐵說：「這是我的工作，我很有熱情，所以基本上是不會的，但他很支持我，所以我也要包容他會吃一點醋。」

不過老公似乎對於床戲難以釋懷，隋棠透露，2人在慶祝9周年結婚紀念日時，Tony語重心長的對她說：「我很喜歡妳很享受妳工作的樣子，但我很期待妳能完全屬於我的一天。」顯露出對老婆的佔有慾。隋棠甜說：「他覺得我到不拍戲的那天他才會不吃醋吧！」至於何時會等到那天的到來，隋棠再度大笑直說：「可能60歲吧！」