32歲女星舒子晨曾是《大學生了沒》固定班底，推出過個人單曲，也與夏語心、茵茵共組團體「犯規小姐」，近年除了在各大綜藝節目中活躍，也重新回歸啦啦隊工作，在LuxyGirls中擔任隊長。去年她宣布與與小1歲排球選手許美中結婚，怎料結婚不到一年就因為男方喝到爛醉不回家發火，並祭出警告集滿3次就不用回家了。

舒子晨昨（12）日在社群以黑底白字寫下：「不好意思，公告一下唷，以後許美中超過12點沒回家，家門密碼鎖會自動更換，就可以請他不用回家了唷，集滿三次沒回家就可以先把戶籍遷出了唷。」接著舒子晨又po出疑似許美中醉倒的照片，並表示自己極度不喜歡酒味及跟喝醉的人打交道，提到若男方在外頭喝得太醉也請他不用回來，態度相當強硬。

事實上，舒子晨平時和老公相處模式輕鬆愛打鬧，老公對她也是滿滿疼愛，日前她也曾分享老公平時在家為她做的三件事：「幫我煮四物雞湯，洗好粉撲，足部按摩」，感性說「婚姻不是愛情的墳墓，是和另一半分享你往後的人生」，不難看出夫妻間好感情。

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