一名女網友分享，老公月薪12萬，今年50多歲，擁有1600萬存款可周轉，還有3房出租中，每個月可收租5萬，加上孩子都成年，因此老公很想退休、遊山玩水，但她認為先生好不容易熬到這麼高的薪水，應該多撐幾年再退休，卻被老公吐槽「那麼想上班，不如自己出去做！」不少網友看了，也紛紛挺原PO的老公。

一名女網友昨在「匿名公社」上分享，老公今年50多歲，月薪12萬，還有1600萬的儲蓄及3間出租房，房租收入約5萬，近期老公一直喊要退休，詢問老公原因，對方說想要趁著還有體力的時候遊山玩水，加上2個孩子都已經成年，自由度高很多。

女網友表示，老公月薪12萬，她希望老公可以多撐幾年再退休，因為孩子雖已成年，但一個還在念大學，另一個才剛開始工作，月薪只有3萬多，但老公認為她的想法很貪心，也不懂民間疾苦，甚至還說「這麼想上班，不如自己出去上班！」但她已經很多年沒有工作，如今50歲才要重回職場，恐怕也只能領到基本薪資而已。

貼文引起網友討論，「老公是要工作到半癱才可以停嗎」、「有本事自己出去賺，原PO本身沒工作，這樣說的確有些過份」、「60歲以後這痛那痛，錢只是醫藥費跟遺產而已，我43歲繳完房貸就退休了，給你參考」、「有1600萬的現金可以週轉，又有每個月5萬元的被動收入，不知道還在工作什麼的，是要做歹命的嗎？」