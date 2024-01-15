張學友13日在香港紅館舉行「張學友60＋巡迴演唱會」最終場。（環球音樂提供）

歌神張學友13日在香港紅館舉行「張學友60＋巡迴演唱會」最終場，一共24場完美落幕。他在台上表示：「紅館是一個我有好多記憶的地方，1987年第一個演唱會到現在，多謝大家過去這麼多場的支持、多謝所有曾經入場的觀眾，令張學友成為一個非常幸運、而且感到幸福的人。本人是不需要退休的，唱歌就是我最鍾意做的事，表演是我最開心做的事。」

在尾場演唱會上，張學友狀態愈戰愈勇，身穿全黑皮衣率領舞者氣勢登場演出〈Ooh La La〉，又站上古董車頂高唱〈馬路英雄〉，緊接唱出〈情不禁〉加上20位舞者傾力演出，一開場便炸爆舞台。當然也有抒情動人作品，包括〈我應該〉、〈情書〉、〈我真的受傷了〉、〈分手總要在雨天〉、〈衹想一生跟你走〉、〈愛是永恆〉等等。張學友十分尊敬每一位樂手老師，更在台上逐一介紹53人大樂隊的每位成員。

張學友13日在香港紅館舉行「張學友60＋巡迴演唱會」最終場。（環球音樂提供）

張學友13日在香港紅館舉行「張學友60＋巡迴演唱會」最終場。（環球音樂提供）

接著張學友帶來國語新歌〈又十年〉，以及〈日出時讓街燈安睡〉。他在安可部分，則邀請觀眾一起合唱〈你的名字我的姓氏〉、〈每天愛你多一些〉，最後以一曲〈吻別〉與觀眾道別。

完場後張學友感觸地分享：「24場的香港演唱會終於完成了。開始的時候帶著一點懷疑忐忑的心情，畢竟是60＋了，體能和精神是否能應付這次較密集的24場60＋演唱會的演出呢？答案今天揭曉了，只要自己做好準備，有足夠的練習，有足夠對演出的熱誠，有足夠對歌唱的愛，是可以辦得到的。」

他特別感謝台前幕後的工作人員，以及入場的觀眾、歌迷，給了最大的支持和力量。「即使在我感覺狀態欠佳或疲憊或孤單時，都能憑藉大家的笑容、喝采、掌聲，甚或一個感動的眼神，重新獲得能量繼續前行，完成每一場的演出。」62歲的他表示，「我無法保證我能做到70＋ 、80＋…，但我知道我一定會努力去繼續唱，嘗試去做得更好。感謝以善款代送花的善長，感謝來自各地的歌迷對我的支援和愛戴！最後，能在紅館完成這次60＋演唱會，實在是一個美麗的回憶。」

其實在演唱會開始前，張學友就呼籲疼愛他的好朋友不要送花籃及禮物，將心意轉化為愛心善款捐款予「快樂港人」，與他攜手幫助貧困老弱長者及基層家庭，令他們能夠得到免費中醫診療服務。這段時間快樂港人共籌得善款60＋萬港幣，與這次「張學友60＋巡迴演唱會」主題不謀而合，令更多長者及基層受惠。