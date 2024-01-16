歌手鄧紫棋（G.E.M.）2019年從前東家「蜂鳥音樂」出走，合約糾紛當時鬧得滿城風雨，雙方不歡而散。如今鄧紫棋憑藉自身實力做出成績，走出自己的一片天，不料今（16日）蜂鳥音樂突公開發出「版權聲明」，掀起熱議。

蜂鳥音樂今日公開聲明內容：「我公司(蜂鳥音樂有限公司)是以下所列音樂作品之錄音、詞曲版權獨家所有人，未經本公司許可，禁止任何單位或個人將以下所列音樂作品用作翻唱、複製、演出、網路傳播以及其他商業性用途」，詳細列出2張歌曲清單，強調：「任何未經許可的使用均屬侵權，公司可保留追究其法律責任的權利」。

聲明一出，有部分網友認為此舉是將矛頭再度指向鄧紫棋，關鍵字「鄧紫棋已被前東家蜂鳥音樂註冊成商標」衝上微博熱搜，掀起網友留言討論：「吸血，一切為了吸血」、「太不地道了，目光短淺」、「打工人可千萬別遇到這種公司啊」、「別折斷她翅膀」、「演唱會開的太好，有人眼紅囉」。據悉，其藝名「鄧紫棋」早在2014年就被蜂鳥音樂註冊商標，直到2019年雙方不歡而散，當時就已經有許多粉絲擔憂她恐怕無法再使用自己的名字和相關音樂影音授權。