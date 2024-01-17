米高肯恩（左）暌違47年再與葛蘭黛傑克森合作，自認2人都沒有改變。（采昌提供）

網友翻出米高肯恩（左）與葛蘭黛傑克森合作《綠頭巾》的劇照。（摘自IMDb）

真人真事改編電影《一個人的逃亡》（The Great Escaper）邀請到90歲「影壇長青樹」米高肯恩（Michael Caine）與2屆奧斯卡影后葛蘭黛傑克森（Glenda Jackson），分別演繹90歲的退役老兵，以及他鶼鰈情深的愛妻。值得一提的是，2人曾在1975年電影《綠頭巾》（The Romantic Englishwoman，又名《浪漫的英國女人》）中詮釋夫妻，暌違47年後再度以夫妻身份重逢，網友甚至翻出當年的合照拿來做對比，即使近半百的歲月流逝，他們的光芒依然耀眼。

由於2人時隔多年未見，導演奧立佛派克（Oliver Parker）起初對他們的合作有些擔心，不過等親眼見到2人之後，導演回憶：「這是一個很不真實的組合，他們40多年前曾一起工作過，讓我有點緊張他們會變得如何，但等看到他們就會知道，他們仍然擁有化學反應！」導演更提到，如果葛蘭黛在片場有重要情感戲時，本來可以趁空檔休息的米高肯恩，依然會堅持留在現場，從鏡頭外幫忙對台詞。由此可見兩人不論戲裡戲外都相互扶持，展現深厚情誼。

對於時隔47年再度見面，米高肯恩自認彼此從未改變：「我們的精神未曾變過，感覺就跟以前完全一樣！我們依然年輕、享受樂趣、隨時準備好歡笑。」不過，他也對長達如此多年未見而感嘆：「其實有點遺憾，因為我很喜歡她，我認為她也是喜歡我的。在這次拍攝時，我們合作得很順利也很愉快。我一直無法理解，為什麼我們卻在這47年間都沒有見過面。」

由於演員們年事已高，因此全片都在英國拍攝，以避免2人不小心感染新冠肺炎，以及過度舟車勞頓。由於米高肯恩過去因為脊椎問題影響到腿部行動不便，且他認為在片中所飾演的「伯尼」，是個需要耗費大量體力的角色，因此劇組特別為他準備拐杖在片中使用。即使如此，拍攝過程中仍發生意外，米高肯恩笑說：「他們給了我一根非常好用的拐杖，讓我能夠完成所需要的場景。我有照做，但之後也還是有摔倒過，不過反正就拍那一次而已，就這樣吧，別太在意！」

《一個人的逃亡》將於本週五（19日）在台上映。