許多人的人生目標就是有一間自己的房子。一位女子近日和家族出遊時，透露自己想要自費在新北市買一間2房1廳的小房子，沒想到其他人聽到後卻認為她很自私，沒考慮過其他家人的感受，讓想要一個自己的地盤的她直呼無言，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，抱持不婚、不生主義的她，最近終於存到2百萬出頭的存款，於是起意想在新北市買一間2房1廳的小房子，沒想到家族旅遊透露此事時，竟被在場的其他人指責她很自私，沒想過其他人的感受。

原PO指出，媽媽、哥哥認為這樣子他們拜訪時沒地方睡覺，親戚們也附和說這樣子上台北時沒辦法借住她家，讓原PO頓時生出一堆問號，「我整個傻眼，沒有要邀請你們的意思好嗎，只是想有個自己的地盤錯了嗎？而且你們沒有要贊助我，憑什麼要求我要留房間給你們」。

對此，許多網友紛紛回應，「跟他們講現在飯店旅館很多，上來看看可以，要住的話滾遠一點」、「就直接跟他們說，要留房間可以啊，那你要幫我付頭期款嗎？」、「沒出錢就閉嘴」。