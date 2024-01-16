科技業雖以高薪吸引不少民眾投身，不過伴隨而來的高壓也成為科技業的特徵之一。一位患有憂鬱症、適應性焦慮症的應屆畢業生近日好奇，「有身心狀況的是不是不適合去科技業？」，貼文曝光後引發熱議，許多過來人坦言，若身心真的有狀況，最好不要踏入科技業，而是選擇國營企業或是外商、傳產等壓力較低的產業求職。

原PO在Dcard發文表示，他確定罹患憂鬱症、適應性焦慮症已有2年，平時容易緊張焦慮，遇到較棘手的事情會不知所措、失眠，需要放慢節奏完成手上的代辦事項，由於常聽到科技業高壓「沒生病的進去都生病了」，讓研究所讀得很辛苦的他開始考慮是否不該踏入科技業，而是選擇外商、傳產等工作。

對此，許多業內人士紛紛回應，「先治好身體再說吧，錢領的多的地方通常壓力都很大，我怕你會受不了，尤其是在趕案子，正常人都會覺得壓力很大了，更何況是你這種狀況，去個中華電信之類的應該比較適合你，準時下班去運動，顧好身體比較重要」、「沒狀況的也會變有，所以你算是超前佈署」、「建議不要來GG（台積電）、一線豬屎（IC設計公司），你會撐不住，也會造成團隊的loading（工作量），看看國營或是養老系統廠準時上下班沒壓力的工作吧」。

另外也有過來人分享，「正在經歷的人跟你說，如果你不找出會導致你焦慮的源頭，然後想辦法找到共處的方法，那真的會過得蠻痛苦的」、「我跟你個性一樣，碩班也有憂鬱症去看醫生，去某二線廠產線一年離開，真的受不了一天有20小時都在緊張和半夜被call起床」、「即使不在半導體業，系統廠也是可能遇到操單位或是怪人，國營相對穩定也沒有那麼緊湊。BTW，我也是憂鬱焦慮多年，嘗試過很多方法（看醫生／諮商／種花草／運動⋯等等），結果養一隻狗狗後突然被治癒一半，供參」。

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