中國駐澳洲大使肖千表示，太平洋島國對於中國在基礎設施或社會秩序方面的幫助感興趣，而中國在該地區並不尋求軍事戰略；澳洲對此不必感到焦慮。

路透引述肖千稱，太平洋島國有意與中國建立政治聯繫，將自己的產品銷往中國市場，並在基礎設施和維護社會秩序方面得到中國的幫助；他並強調中方無意尋求軍事戰略，澳洲沒有必要對中國在太平洋島國地區日益增強的聯繫感到焦慮。

於此之前，肖千12日於《澳洲人報》評論版發表署名文章《一個中國原則是台海和平的定海神針》，就台灣選舉闡明中方原則立場。該文章嚴正重申一個中國原則立場，並強調在台灣這個大是大非問題上，澳方沒有理由對某些國家的遏華戰略亦步亦趨。

文章稱，任何違反一個中國原則的行為，都會給中澳關係帶來嚴重後果，任何人對此都不應該有誤判。

文章還稱，澳洲某些勢力一邊縱容支持台獨，一邊大談台海和平穩定，既荒謬又危險；把純屬中國內政的事務同澳洲的安全保障扯在一起，邏輯不通，遺害無窮。「如果澳洲被綁上分裂中國的戰車，澳洲人民將被帶入火坑。」