民眾頂著寒風低頭看著手機中的開票過程。（姚志平攝）

2024總統大選昨晚（13日）結果出爐，有人開心慶祝，也有人對未來感到徬徨，就有網友發現昨晚的Google搜尋趨勢，「移民」兩字一度飆升為熱門關鍵字，好奇是什麼原因導致，釣出許多人紛紛回應每次大選完都有此現象，沒什麼好在意的。

一名網友14日在PTT八卦板發文表示，昨天開完票之後，發現昨晚至今日凌晨，民眾開始搜尋「移民」，一度成為熱門關鍵字，分數達到「100分」，讓他好奇發問「為什麼會有這個情形？」

貼文引起熱議，「賴清德贏了，習近平又要打來了，焦慮中」、「昨天四點多就看到有人開始講了」、「選完換邊賣芒果乾了」、「應該不是柯粉啦，又窮又爛移個鬼，應該是侯韓粉想逃吧」、「我只夠錢移民到元宇宙」、「有能力在海外工作的早就跑了」、「應該是在看怎麼把孩子送出國躲兵役」。

也有網友覺得司空見慣，「不是每次選舉都這樣嗎？」、「四年一次，關鍵字還有滅亡」、「不管誰上不都是一樣會有一批人吵移民嗎」、「其實蠻多人都有準備啊，薪資上升有存款其實先作準備，申請是要以年為單位的」、「本來就要做準備啊，你沒發現黨的高層家人都有美國籍嗎」。