民眾黨主席柯文哲角逐2024總統大位失利，選舉結果與民眾黨選前公布的內參民調與極大落差，大批網友譏諷「誰沒穿褲子？」柯文哲16日晚間在臉書發文解釋，民眾黨的內參民調有兩種，「全市話」封關民調其實與結果非常接近，但他們在評估選情時，採「加計手機」後的數字，年輕族群投票率愈高，就會與他們的民調結果更接近，但這一次投票率僅7成1，使結果不如預期。

柯文哲表示，這幾天，許多支持者寄信或打電話到我們的中央黨部、地方黨部，乃至他的社群平台，寄來他們監票過程拍下的影片。不管是票箱裡有夾層、數百張選票被人竊走、開票與唱票不一致⋯，儘管中選會主委李進勇拍胸脯擔保選務過程絕對沒有問題，但這麼多大小不一的失誤，難免讓人民有所質疑，應該要有更好的方法。

柯文哲指出，台灣遲遲無法推動網路或不在籍投票 ，也讓許多人喪失公民權益，接下來台灣民眾黨新任8名立委，會督促中選會加強數位化，避免人為失誤，並跟上時代的進步。

柯文哲說，選後，針對民調的檢視，他也要負責任的對大家說明，首先，他最後的得票率為26.5％，如果以封關民調來看，大多數的民調都把他的支持度壓低。而且是長期刻意打壓，以營造棄保效應。特別是美麗島民調，一度做出他只有14％佔比，顯然失準。

柯文哲提及，而民眾黨的內參民調，選前評估是三足鼎立，為何最後也呈現巨大落差？首先，民眾黨的內參民調有兩種，一是「全市話」、二是「市話加計手機」，無論哪一種，每次公布都有完整揭露選項報表、交叉分析表、及各項原始資料，也開放大家下載檢驗，絕對不可能造假。

柯文哲說，仔細看，民眾黨的「全市話」封關民調其實與結果非常接近，但他們在評估選情時，採「加計手機」後的數字，因為年輕族群平日很少接市話，必須加權計算才能貼近選舉人口母體樣本，只是這個調查結果要等於「現實」，就要看「投票率高低 」，年輕族群投票率愈高，就會與他們的民調結果更接近。但這一次投票率僅7成1，使結果不如預期。

此外，柯文哲表示，許多研究選情的學者也都指出，2024總統大選是「20年來最難預測」，「因為這是一場真正的三人賽」。各種突發事件，比方國家級警報、封關後多方違規釋出民調，甚至假冒郭台銘董事長之名的信件流傳，也都可能影響選民的投票意願。

柯文哲說，總之，在最後關卡，我方無法阻絕棄保、衝高投票率或爭取更多高齡長者的認同，都是他與競選團隊，必須持續努力的方向。