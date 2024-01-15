【全程字幕】邀蔡壁如接台中副市長？ 盧秀燕提「考量重點」：已在處理中 @ChinaTimes

台中市副市長王育敏位列國民黨不分區立委名單第13，將重返國會，其接任人選引發關注。外傳出將延攬民眾黨蔡壁如接任，台中市長盧秀燕15日表示，副市長人選「已經在處理當中」，並說人選不考慮選舉和政治因素，以市政、建設和市民照顧為主。

此次總統與立委選舉，國民黨獲得13席，位列國民黨不分區立委名單第13的王育敏將重返國會，如此一來，台中市副市長僅有黃國榮擔任，將有2席副市長缺額。日前傳出消息，盧秀燕將延攬蔡壁如擔任。盧秀燕15日出席「北屯國民暨兒童運動中心興建工程」上梁典禮，她表示，為讓市政盡快運作，副市長人選「已經在處理中」，很快就會向市民報告。

媒體追問「是否延攬蔡壁如？」盧秀燕則說，大家看她5年的施政風格就知道，基本上市政工作不會考慮選舉和政治因素，完全以市政、建設和市民照顧為主。

至於盧秀燕未來會不會接黨揆或是總統人選？她則說，選舉已經結束了，要盡快讓市民和民眾回復正常生活，因此專心市政做好建設、照顧市民，公務任內市政上班期間不談選舉也不談政治。