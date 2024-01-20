對於民進黨賴清德當選總統，前立委郭正亮預測，賴清德要連任難度非常高，就是「賴一屆」；而這4年很慘痛，就是要用兩岸的災難、人民的受苦，換來柯文哲和國民黨的覺醒。

前立委郭正亮20日在中天《麥玉潔辣晚報》提到，陳水扁2000年當選也是雙少數，那時候台灣GDP是中國大陸的35％，陳水扁那時候很謹慎面對。對比賴清德一樣是雙少數，但台灣GDP只有中國大陸4 %。結果賴清德當選時卻說，這是民主陣營第一場勝利，打敗外部勢力介入，要持續走在正確道路上。

郭正亮認為，外國人認為蔡英文極度理性，也許游走邊緣但不會講錯話；賴清德最大問題是他不知道那些言行會有嚴重後果，不太容易講對話，因為賴沒辦法判斷，常常會「脫框」。

郭正亮舉例，2000年是連戰和宋楚瑜，結果兩人就輸了，宋楚瑜民調比連戰還高，但仍堅持一定要合作，總不能再來一次吧？就是「三角督」一定會輸。

郭正亮直言，所以這4年，聽起來也是很慘痛，就是要用兩岸的災難、人民的受苦，換來柯文哲和國民黨的覺醒，而賴清德要連任難度非常高，就是「賴一屆」。