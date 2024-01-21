立法院龍頭之爭備受關注，民眾黨目前支持誰？民眾黨主席柯文哲表示，民眾黨不分區立委當選人黃國昌有提出4項國會改革事項，「希望凡是要選的人，先表達願意支持國會改革意願，再來決定要支持哪一邊」。前立委郭正亮表示，沒有人這樣選正副院長。

主持人今(21日)在政論節目《新聞大白話》中表示，柯文哲呼籲藍綠都要提出政見。郭正亮認為，選立法院正副院長，沒有人在提政見。正副院長主要是協調能力、對議事的熟悉，還有在整個立法院是不是有聲望，大家對你是否有尊重，這並不是比政見。國會改革到議場去提案，所以是文不對題，所以兩黨都不會理他。

郭正亮接著表示，根本沒有人這樣選正副院長，有聽過王金平、蘇嘉全、游錫堃的政見嗎？王金平做得好，是他協調能力好，資深、備受尊重，這是主要的能力，還有能夠政黨中立。

郭正亮更點出，台灣歷史證明，台彎小黨跟大黨合作，小黨很容易被邊緣化，時代力量也泡沫了，因為立委選舉是單一選區，是很難當選的。

郭正亮指出，民眾黨還有兩年條款，基本上每一個人都有簽，幾乎每一個人都傾向選2026年縣市長選舉，比如黃國昌要選新北市長、黃珊珊要選台北、張啟楷則有可能選嘉義，所以一定要在立法院有聲量，不然憑什麼去選？還有如果入了民進黨的閣，要怎麼選？連當立法院副院長都不適合，因為立法院副院長也沒辦法造勢，只有黃國昌當過立委，所以黃國昌最了解立法院的運作，他知道這兩年要迅速增加他的問政能量，不然到2026怎麼辦？