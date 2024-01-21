立法院正副院長選舉備受關注，被封為「台灣阿南德」的前主播何啟聖預測，民眾黨極有可能「院長支持游錫堃，副院長支持江啟臣」，並給出五個理由。

何啟聖今（21）日凌晨在臉書發文表示，作為關鍵少數，民眾黨在立院正副院長選舉時會做出何種決定，得從他們發展的角度來思考。他指出，民眾黨不希望被外界歸納為「小藍、小綠」，所以此次選舉是他們超越藍綠、發揮關鍵少數角色的起身砲，在棄投無法凸顯出自身關鍵性的情況下，分裂投票可能是民眾黨唯一的選擇。

因此，何啟聖研判，民眾黨立法院長投游錫堃、副院長投江啟臣的可能性極高，並提出五點原因。首先，在藍白合破局後，國民黨對民眾黨採取堅壁清野策略，使得民眾黨選前的「總統柯文哲、院長韓國瑜」訴求煙消雲散，院長另立他人，正可滿足民眾黨「君悅之亂」的報復心理；第二，民眾黨主席柯文哲「私人交情是一回事」的說法，似乎暗示國民黨立法院長候選人韓國瑜不是其選項，此外，韓的形象與民眾黨支持者喜好相差甚遠。

再來，民眾黨目前被國民黨指責是造成敗選的原因，若還在立法院長選舉時支持韓國瑜，豈不太自我作賤？此外，若韓沒選上院長辭不分區立委，改角逐黨主席，國民黨陷入內鬥也符合民眾黨的利益；第四，民眾黨分裂投票除了不至於讓自身被貼上「小藍、小綠」標籤，藍綠也會因他們推翻選前承諾，而更小心的伺候。

最後，民眾黨支持江啟臣擔任副院長，是對台中市長盧秀燕大力支持民眾黨台中市立委參選人蔡壁如的投桃報李，何啟聖認為，柯文哲4年後可能會與盧有一戰，在此之前先釋出善意、為大選預作舖排，至少不是件壞事。