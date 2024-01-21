立法院將於2月1日舉行院長選舉，身為關鍵少數的民眾黨日前呼籲有意角逐的有志之士回應他們提出的4點承諾。對此，國民黨前立委陳學聖點出現實面，並認為民眾黨若有大頭症，最終恐一事難成。

對於柯文哲高高在上、待價而沽的高姿態，陳學聖昨（20）日在臉書表示，立院不是一個人耍嘴皮子的地方，他首先以「提案」為例，依規定，若法律案要15人連署，一般提案，最少也要10人，若民眾黨隨柯起舞、自以為是，到時民眾黨只有8席立委，不僅個人無法提案，即使用黨團提案，也無法過程序委員會，民眾黨將成無力「立法」的委員。

另外，陳學聖也提到「召委選舉」，若民眾黨不和其他黨團合作，極有可能1席召委都拿不到，未來4年將沒辦法主導任何立法進程。

陳學聖認為，民眾黨如今有柯文哲、黃珊珊、黃國昌，想也知道會比2016年的時力更大頭症，到時就看民眾黨怎麽玩自己的武林，會否自廢了武功，一事難成。

民眾黨團日前提出國會改革4項承諾，做為與藍綠兩黨立法院正副院長人選的支持合作條件，包含承諾第一會期修法建立「國會聽證調查」制度、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」，以及立法院經費使用公開透明，承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。