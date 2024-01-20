新一屆立法院於2月1日開議，國民黨不分區立委當選人韓國瑜宣布與江啟臣，搭檔角逐立法院正副院長，現也傳出傅崐萁有意爭取。傅崐萁稍早在臉書以「終結國會亂象 即刻國會改革」為題發文提出國會5大改革主張，更呼籲朝野政黨，應放下政黨利益，與其互相指責，不如立即啟動國會改革，回應全民期待。

傅崐萁回應民眾黨柯文哲主席，今晚在臉書貼文強調「終結國會亂象 即刻國會改革」千字長文。傅說他歷經5屆國會，民進黨到國民黨政府，民進黨蔡政府與即將連續12年執政的民進黨賴政府，國會亂象及功能不彰，早就為人所垢病。但不管哪個政黨執政，似乎都不願面對改革後強而有力的國會，甚至是擁有調查及聽證的國會！

傅崐萁說，第11屆立院三黨不過半，國民黨為最大黨，在野聯合更佔絕對多數，國民黨有義務帶領國會改革，強化與完備國會功能，才能有效監督長期執政，藏污納垢12年的民進黨政府。

他也說，過去的16年國民兩黨皆完全執政，但因小黨、在野黨及執政黨的立場不同，執政者不願見到強而有力的國會，現實的政治利益，導致國會改革及議事效率迄今無法提升，不管佔領主席台，打架、鎖門，甚至太陽花事件，其實都非民主及理性的展現。

傅崐萁認為，國會改革其實須靠朝野來共同推動及遵守相關議事規範，不是喊喊口號而已，必須透過修法與制度化，強化委員會功能、完備立法調查、聽證權、正副院長議事中立及兼顧透明與效率。國會議長、副議長中立，不管是院會還是委員會主席，議事指揮及程序，務求公平、公正，並建立違反議事中立的罰則。

傅崐萁說，立法院的各項經費、採購及正副院長的經費使用透明，除了原有的經費稽核委員會，應定期向人民公布、公開。

有關聽證及調查權的建立，國會為周延立法，蒐集資訊，得進行「立法性調查」；為揭發社會或政府弊案、官員違法失職，獲得足夠證據，得進行「監督性調查」，並制定「藐視國會及國會偽證罪」，對於抗拒國會監督及提供偽證之人，做必要的處罰、科以刑責。

傅崐萁說，過去民進黨 16 年執政的扁政府及蔡政府，總統與行政機關完全藐視立法院的決議，連備詢都態度傲慢造成行政權獨大，想必這就是民進黨對於國會改革避重就輕的重要因素。呼籲朝野政黨，應放下政黨利益，既有國會改革的共識，應即刻來做，不要淪為口舌之爭、政治操作，與其互相指責，不如立即啟動國會改革，回應全民期待。