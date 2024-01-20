新一屆立法院正副院長成2024大選延長賽，國民黨立委當選人韓國瑜與立委江啟臣組「韓江配」角逐，民眾黨8席立委成關鍵少數。對於未來民眾黨運作，媒體人謝寒冰表示，接下來柯文哲恐怕是光桿黨主席、黃國昌是立委，民眾黨內可能不是柯文哲一人說了算，且民眾黨未來最大的危機不在立法院，而是「政黨的核心價值到底是甚麼？」對很多議題都曖昧模糊、沒有定調，想讓支持者不散掉會是很困難的事情。

謝寒冰近日在政論節目《庶民大頭家》表示，過去常說民眾黨是一人政黨，但當黨內納入黃國昌、陳昭姿等人，裡面就已經就很多種意見，恐怕也不是柯文哲一個人說了就算數。黃國昌現在是立委、柯文哲只是光桿黨主席。在這種情況下，民眾黨的未來走向非常不確定、連他們自己恐怕都不確定。

謝舉例，假設藍、白要合推核二、核三廠延役，過去黃國昌反對以核養綠，那柯文哲要怎麼擺平黃國昌？恐怕黨內都吵成一團。他認為，既然民眾黨有不確定性，國民黨就只能主動，直接提案逼民眾黨攤牌，看民眾黨要怎麼辦。

謝寒冰直言，民眾黨跟柯文哲面臨最大的問題是「核心價值到底是甚麼？」對甚麼議題都模糊化，兩岸關係、國家未來走向、廢死等問題沒有定位，很多台灣社會期盼解決的問題，民眾黨內並沒有真正的討論或是定調的基礎，而是處於曖昧模糊的狀態。

謝寒冰也質疑，「這在選舉時也許能拿到兩邊的票，但接下來民眾黨要再走4年，都不需要定調嗎？要繼續用曖昧模糊的方式處理嗎？這能處理多久？」民眾黨最大的危機還不是在國會，而是黨的核心價值到底如何，政黨沒有定調核心價值，而是持續用曖昧模糊的方式，想讓支持者不散掉會是很困難的事情。

謝寒冰認為，三黨不過半的情況下，民眾黨8席立委是關鍵席次，但也不要以為自己是關鍵少數，就能主導一切，若把8席立委當成遊走藍綠的籌碼，勢必得在某些情況下向藍綠妥協，為利益通過不符理想的法案，會被一般民眾看破手腳。