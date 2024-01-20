新一屆立法院正副院長成大選延長賽，民眾黨提出國會改革訴求後，國民黨不分區立委當選人韓國瑜與國民黨立委江啟臣共組「韓江配」角逐。對此，前立委蔡正元猜測，以民眾黨能得利的策略做分析，可能會「院長支持游錫堃、副院長支持江啟臣」，因為白營不投會變小藍、投游會變小綠，對民眾黨都不利，且民眾黨若要建立政黨主體性，及早與韓粉切割也是一種選項。

蔡正元今(20日)在政論節目《中天辣晚報》指出，國民黨若沒有採用假投票，某種程度上會被其他政黨認為正當性不足，那國民黨頂多就是54票、還差3票，也不理解為甚麼會有人認為「民眾黨8席會變廢票」，就算白營不投藍、不投綠，就等於是支持國民黨。

蔡正元分析，民眾黨現在做小藍、小綠都不利。對民進黨來說就是準備嫁妝，迎接民眾黨組合政府、執政聯盟；對國民黨來說，就是要讓韓國瑜取得氣勢當上院長。「但對民眾黨說，韓國瑜取得氣勢是好還是壞？要去分析民眾黨的處境」，不投變小藍、投游錫堃就變小綠。

蔡正元也猜測，民眾黨最終可能做一個決定，「院長支持游錫堃、副院長支持江啟臣」，這沒有根據、僅從策略上分析，因為這做民眾黨會是最大得利者，

蔡也提到，韓國瑜選戰最後喊出「沒有柯文哲總統、韓國瑜立法院長」，這讓民眾黨內部有一些反彈，民眾黨要凸顯自己的政黨主體性，現在不投韓國瑜當院長，及早與韓粉切割也是一種選項，長痛不如短痛、也免得讓國民黨說嘴。