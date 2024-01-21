立法院長游錫堃今（21日）至宜蘭參加立委陳歐珀的「感恩音樂茶會」，因前立委蔡正元日前有提到未來立院有可能是藍綠配，對此游笑說，「我們是民主國家，又是國會自主」，故有很多組合的可能性，無法預判，真的很難回答；另媒體問及會主動跟國民黨合作嗎？他再次重申，院長不參加黨務活動，職權中立。

對於未來立院藍綠配有可能嗎？游錫堃坦言，這幾天跟媒體朋友都說很有彈性，因為台灣是民主國家，且國會自主，國會屬合議制，不是說現任院長或未來要選院長的人選說了算，凡是有很多組合的可能性，所以事實上無法預判。

而民進黨會主動與國民黨合作嗎？游錫堃再次重申，依照立法院組織法第三條規定，院長、副院長不得擔任政黨職務，秉持公平中立原則行使職權，對於各政黨要怎麼合作，都是現任院長或未來有可能當院長的人決定，政黨歸政黨處理。

日前也出現有小黨可擔任議長的說法，柯正元跟民眾黨立法委員陳琬惠皆持不同意見，認為不可以這麼做，應支持自己的政黨；游錫堃說，還沒看到他們怎麼講，實際未來國會產生正、副議長，以黨為主、朝野協商，院長本身沒有意見，他強調職權在於處理國會行政、朝野黨協商及推動國會外交等各方面。

他說，對於實質立案通過，完全是站在協調者和仲裁者角色，不會有任何意見，全是為了維持職權中立身分去處理，遂擔任院長4年來無提任何案。游錫堃直言，立法院龍頭選舉完全是要尊重政黨，「我還沒黨團會議通過」，剛不是提到國民黨曾經歷過假投票，民進黨則要有一定程序，不是黨團說了算。

游錫堃指出，法律規定院長、副院長由立法委員互選產生，其黨團會議決定共同支持，民主政治就是政黨政治，所以每當媒體問及，他很難回答，不是說不回答，而是他目前也還沒經過黨團會議通過，且不管哪一黨在操盤，都是黨團在操盤，不是要參選的人操盤。