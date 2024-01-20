2024總統立委大選落幕，國民黨總統戰遺憾敗北，但台中市的立委席次在市長盧秀燕的操盤下一舉翻盤，她也營造出藍白之間互相合作的氛圍，被外界視為2028大選的「辣個女人」。對於自己被視為黨內明日之星，盧秀燕今(20日)大格局回應，這次新當選的立委都是明日之星，每位市民、國民也都是明日之星，我們可以決定國家的樣子，選票呈現這樣意義，最大勝利者是全國國民。

國民黨今(20日)舉辦侯康感恩茶會，台中市長盧秀燕也出席。對於國民黨此次在台中市立委選舉表現不錯，盧秀燕表示，「基本上，他們選得好不是我功勞，是他們自己的努力」，同時也要感謝支持者的輔選，要感謝台中市民。這場選戰非常有意義，台中新人輩出、立委年輕化，這場選舉也團結不同政黨立委，大家為這個城市更加努力，她已經看到，被卡了很久的中捷有啟動的跡象，朝野經過這場選戰洗禮後，了解民意，也了解台中需求，這段時間看到他們雖還沒上任，但已紛紛開始工作，所以這場選戰非常有意義。

盧秀燕指出，站在我們立場，總統大選並沒有成功，但我們也記得國父提到的，革命還沒有成功，同志仍須努力，在這個過程中，莫散了團體，休灰了志氣，大家要繼續加油努力，再次代表台中市競選總部，謝謝廣大市民朋友，和所有的支持者，我們繼續努力。

對於外界稱她是未來的明日之星，盧秀燕也大格局回應，「未來的明日之星都站在我後面」，這次新當選的立委，都是明日之星，每位市民也都是明日之星，因為每個人透過投票，展現了對國家期許。國家是有希望的，全國民眾都是民日之星，我們可以決定國家樣子，選票呈現這樣意義，最大勝利者是全國國民。

至於外媒認為，國民黨要重返執政，應改變中國政策，盧秀燕則說，這場選戰中，總部或黨部會逕行檢討，民眾展現出來的投票指引就是未來改革方向。