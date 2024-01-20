2024總統、立委選舉落幕，過程及結果備受國際矚目，華爾街日報指出，國民黨要重返執政必須改變親中的政策方向。國民黨黨主席朱立倫今天強調，國民黨從來沒有親中，一直堅持「親美和中」路線，不要因為國民黨堅持和平就扭曲、抹紅。

朱立倫今天出席台中感恩茶會被問到對華爾街日報提出，國民黨若要重返執政必須改變親中的政策路線，朱立倫強調，國民黨從來沒有親中，大家被民進黨的惡意渲染影響，「親美和中」路線就是國民黨堅定的路線，也是大家共同的想法。

朱立倫強調，不能因為國民黨希望和平就被扭曲，這也是未來朝野要理性溝通的另一個重要基礎，大家動不動惡意抹黑、抹紅，朝野怎麼理性溝通？2月1日新國會開始，新的政治時代對民進黨的賴清德來說是重要的關鍵時刻，國民黨會全力以赴，大家共同努力。

江啟臣則認為，政黨在選舉勝利或失敗的原因很多，很難歸咎於單一因素，國民黨在中央、地方的大選有輸有贏，這次賴清德雖當選但得票也只有40％並不是過半數的總統，選完無論輸贏都要檢討，國民黨在台中選得不錯，有些地方還要再加強，要找出原因對症下藥做改進。

盧秀燕則強調，這場選戰中總部或黨部都會進行檢討，民眾展現出的投票指引就是我們未來改革的方向。