民眾黨前立委蔡壁如雖然在台中市立委選舉落敗，但繳出了好成績，後續動態備受關注，據傳蔡壁如將回任民眾黨中央委員，外界也推測她會擔任立院黨團主管等職務，以牽制8位不分區立委。對此，民進黨不分區立委落選人、政治評論員王義川直言，蔡壁如就算去當立院黨團主任，恐怕只會被8個不分區立委叫去「訂便當」、沒人會理她，蔡應該回去當黨主席辦公室主任，在柯文哲身邊才能實質權力。

對於蔡壁如選後動向，民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年20日在《新台灣加油》節目爆料，最近接獲蔡壁如將回任民眾黨中央委員的消息，中央委員雖是黨職、黨的運作還是由黨主席柯文哲決定，但蔡壁如在黨內的實質影響力會是「一人之下，萬人之上」，這也代表是柯授意她來協助領導黨，8名不分區立委也得乖乖聽話。《美麗島電子報》董事長吳子嘉則認為，柯文哲不懂立法院運作，為了牽制8位不分區立委，可能會讓蔡壁如擔任立院黨團主管相關職務。

對此說法，王義川昨(20日)在政論節目《前進新台灣》吐槽，民眾黨中央委員是很大的職務嗎？民眾黨也很隨便，中央委員可以主席說換人就換人。同台的前民眾黨中央委員張益贍則補充說，中央委員有3席是黨主席指定。

王義川認為，蔡壁如如果去立院黨團，那8席不分區立委只會把她當成黨團助理、沒有人會理她，這8個立委哪一個看到蔡壁如會乖乖站好 ？恐怕只會叫蔡壁如幫忙訂便當，但她回到柯文哲身邊的時候，地位馬上就上去。

王義川表示，蔡壁如現在唯一能做的職務是「黨主席辦公室主任」，這職位可大可小，排柯文哲的行程要找蔡壁如、柯文哲決定的事情由蔡壁如傳達，這樣她才會有實質的權力。