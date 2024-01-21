國會龍頭爭霸戰將在2月1日開打，國民黨不分區立委當選人韓國瑜表態搭配江啟臣參選，同黨立委傅崐萁也有意爭取，民進黨準備推出現任立法院長游錫堃，民眾黨則還在觀望。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，「韓江配」並非穩贏，另一個更大的變數是民眾黨，若讓8席立委開放投票，立法院將陷入瘋狂。

游盈隆透過臉書指出，國民黨52席加兩席友善的無黨籍立委陳超明、高金素梅，實際上是54席，民進黨51席，民眾黨8席。如果三黨各自推出自己的候選人，結果當然就是「韓江配」。但這會是終極結果嗎？恐怕還有變數，

游盈隆認為，如果民眾黨鐵板一塊，民進黨又不想讓韓國瑜當院長，那就需從國民黨挖兩票過來，這對擁有龐大行政資源的民進黨而言，似乎易如反掌。

他也直指，另一個更大的變數是民眾黨。民眾黨推候選人自己選，除了形式上向支持者表態潔身自愛外，實質上是向國民黨示好，黨內廣大親綠支持者未必贊成。因此，也不無可能開放，讓八位立委自行決定；如此一來，立法院立刻就陷入瘋狂。

游表示，八席立委，八隻小哥吉拉，立刻水漲船高，成為兩大黨日夜追逐攏絡的對象，立法院正副院長選舉結果的不確定性也將瞬間狂飈；未來十幾天，政壇上演追趕跑跳碰，不是不可能。民眾黨仍然是不可替代的立法院關鍵少數。

不過，民眾黨8名不分區立委當選人日前提出國會改革訴求時，不分區立委當選人黃珊珊雖未正面回應是否會自提人選，但強調比正副院長更重要的是國會改革，未來將「團進團出」投票，不會成為其他政黨內鬥的籌碼，更不會跟任何個人或利益團體交換。