軍事網站「全球火力」（Global Fire Power, GFP）公布2024年軍力排名，美國、俄羅斯和中國大陸拿下前3名，台灣名列24，較去年退步1名；其中在全球儲備軍事人力排名，前3名依序為越南、韓國、台灣。我退役陸軍中將帥化民20日在中天《前進戰略高地》節目中表示，「越南跟韓國的現役軍隊，甚至於北韓都超過台灣」、「北韓、南韓的現役軍力都比你多啊，而且他們的備戰程度比我們高」。

帥化民指出，台灣少子化以後，兵役制度就在陳水扁執政時被廢了，且戰鬥意志不強，就算台灣的武器和科技再優秀，但還是人在操作，所以台灣除了軍備不足以外，作戰意志很低是他最擔心的；他並提到，「問題是台灣已經偷懶幾十年了，並沒有在建軍備戰上趕上去」。

另外，帥化民說，最近美國動用航母上的F-18、F-35，英國則動用颱風號去打胡塞組織，「但有效嗎？」胡塞組織飛彈用白糖、肥料等製作，就算伊朗賣給它的也只是1、2萬美元便宜的飛彈，而美國一動用，都是幾百萬美元的飛彈，是誰在消耗誰，「胡塞組織目的達到了，即使護航艦隊再大，全世界的商船也不敢走。」