軍事網站「全球火力」（Global Fire Power, GFP）日前公布2024年軍力排名，台灣位居第24，較去年下滑1個名次，但「可用後備軍人數」名列前茅，居全球第3。整體軍力第1至3名則分別由美國、俄羅斯和中國奪得。

「全球火力」網站根據超過60項標準來評比各國的「火力指數」，其中包括軍事單位數量、財政、後勤能力和地理位置。

網站指出，完美的火力指數為0.0000，但實際上幾乎無法達到；火力指數愈小，代表該國的常規作戰能力愈強大。

根據這份評比，全球145個國家中，台灣的火力指數為0.3302，排名第24。去年台灣則以火力指數0.3639，位居全球第23。

報告中指出，截至今年1月，台灣約有231萬名後備軍人，相當於全國人口的9.8%，在全球「可用後備軍人數」排名中位居第3；全部軍事人力約258萬人，占全國人口的10.9%。

火力排名前3名依序為美國、俄羅斯和中國，火力指數分別是0.0699、0.0702和0.0706。

以色列的火力指數為0.2596，排名第17。烏克蘭則位居第18，火力指數是0.2598。

第4名至10名則為印度（火力指數0.1023）、南韓（火力指數0.1416）、英國（火力指數0.1443）、日本（火力指數0.1601）、土耳其（火力指數0.1697）、巴基斯坦（火力指數0.1711）、義大利（火力指數0.1863）。