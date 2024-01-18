許多民眾都曾在大地震前夕，目擊到怪奇現象，例如天空異常火紅、數以萬計昆蟲竄出地面，又或是地鳴聲。日前南投許多民眾逛日月潭，都發現湖中的數百尾台灣鯛，竟然一起浮出水面，魚頭朝上，其中莊男錄影上傳臉書後，引起討論，更有人認為恐是大地震前兆。

據了解，莊男是當地生態觀察家，17日在前往九蛙疊像的水蛙頭步道途中，發現水面上聚集大量台灣鯛，不斷重複著浮出水面又下潛的動作。他表示這類情形並非首次，但都僅有零星數量，這次高達上百尾確實從未見過。莊男說，日月潭由於是內陸湖的關係，很難看到成群結隊的魚在潭面浮游。

影片曝光也引起討論，有人懷疑日月潭是否養分不足，也有人覺得是大地震前兆。

對此南投縣府檢視後，表示影片中的魚種確實是台灣鯛，通常有這種情形，都是水質受到汙染，湖底含氧量低時會發生，但片中的台灣鯛非常有活力，且檢視日月潭水質，也並未有異常或缺氧，推斷應該是近日氣溫變化太大，下層水域過於寒冷，才會導致台灣鯛集體到上層水域取暖，屬於正常求生本能。