警方發現死者賴姓男子身旁有1把原住民自製獵槍，槍管就對著頭部。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉59歲賴姓男子已經2天未外出，賴母覺得奇怪，16日上午前往探視，發現賴男陳屍臥室床上報警，警方發現賴男頭部太陽穴有明顯槍傷，身旁也有1把合法登記有案的原住民自製獵槍，已封鎖現場進一步調查偵辦。

警方指出，死者賴姓男子與80多歲母親相鄰而居，賴男每隔1、2天就會去探視母親。賴母告訴警方，她已經有2天沒看到兒子，覺得很奇怪，16日上午前往兒子住處探視，卻發現兒子已經陳屍在臥室床上，趕緊報案。

警方封鎖現場，勘驗發現賴男頭部太陽穴位置有明顯槍傷，旁邊就是1把原住民自製獵槍，槍管就對著頭部，現場無打鬥痕跡，不排除自戕身亡，並散發屍臭，研判死亡約2天。

鄰居指稱，賴男因腿部開刀術後復原不佳，加上有眼睛、聽力等問題，近年時常抱怨健康狀況不佳，不知道是不是跟健康因素有關。

賴母難掩悲傷指出，兒子曾說「萬一我不在了，幫忙代繳電話費」，也時常要她打電話給嫁到日本的女兒，要女兒回台灣幫忙照顧她。

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