北投警分局長安派出所陳姓員警，18日上午8點多，持搜索票到新北市淡水執行查緝竊盜嫌犯，翻動物品時，員警的手指不慎遭到針頭刺傷，嫌犯向員警說沒有傳染性疾病，但因嫌犯有毒品前科，員警擔心遭到感染，前往醫院抽血檢驗。

警方表示，陳姓員警執勤搜索勤務，在嫌犯住處抽屜起出針頭擺放在桌上，多支針頭擺放在桌面時，因佩戴手套，針頭滑動不慎遭刺傷，經醫院抽血驗驗，現服用抗病毒藥物，並無大礙。