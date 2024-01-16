警政署15日發布全國重要警職人事，公布183名高階警官調動，17日走馬上任。其中北市北投警分局沈姓分局長，被調整至新北市金山分局擔任分局長，由於地處偏遠鄰近海岸線，警界傳出，沈遭發配邊疆的肇因是去年10月破案爭功，提供局長張榮興錯誤訊息，張查明後相當不滿，種下被調離北市的禍根。

去年10月，北市警方前往桃園地區攻堅，在一處地下兵工廠，逮捕重要幫派份子，共起出長、短槍械45把，可謂戰功卓著，沈也在第一時間趕到現場，向張榮興回報，而張也從善如流舉辦記者會表揚有功人員，頒發獎勵給北投警分局。

警界人士表示，「首功」是指掌握線索，第一時間展開偵辦的單位，但北投警分局實則是與其他分局偵查隊共同偵辦，沈卻以北投警分局向桃園地檢署聲請搜索票，分局長、偵查隊長第一時間趕到現場，以此向張邀功，導致張獲得錯誤的訊息，漏掉起案的有功人員，張事後查知來龍去脈，考量公平起見，又以同樣的規格，再次獎勵掌握第一手線索的分局偵查隊。

警界人士指出，北投承辦案件人員一度認為聲請搜索票、現場勘查，想要「整碗捧走」，卻忽略「起案」的首功人員，經警局高層協調，讓辦案員警得到公平對待，但沈姓分局長提供錯誤的訊息給局長，被認為是刑案外行又想搶功，沈所帶領的北投分局遭警局高層以放大鏡檢視。

警界指出，由於北市、新北市的分局依轄區繁雜程度不同，分為不同等級，而沈新就任的金山分局，通常是派任分局長的首站，但沈已經在北市文山一、北投擔任過二任分局長，第三任卻被調整至金山，可見沈的工作能力未獲得長官肯定。