全國教師會解析指出，今年學測自然科的考題，與過往跨科整合的方式不同，這次的跨科是地科與化學的結合、物理與生物的結合，以50-53題為例，以地科的前寒武紀地層融合化學科的化學平衡、物質結構與功能、生物科的藍綠菌行光合作用與核酸等，均讓評閱老師感到驚艷。

全教會說，本次自然科考題仍需要學生紮實的基礎知識，才能回應相關問題。生物這次的非選擇題出題獲得評論老師高評價，特別是探究與實作題型的成熟，讓生物老師們認為可以評量學生更高一層的能力，是少見的佳作。

全教會解析物理領域試題：一、重視閱讀理解和擷取圖表資訊，呼應課綱素養導向命題；二、考生須具備先備知識，能閱讀圖表重要的訊息，才能更進一步推理出答案。三、試題運用跨科統整、情境入題、圖表閱讀、概念推理等命題設計，測驗考生對於知識的瞭解與運用。

生物領域方面，一、第一部分選擇題較簡單，也契合近期諾貝爾獎新聞時事，學生易在此部份拿分。第二部分題目較創新靈活，符合探究與實作的精神，但是學生需書寫完整且思考嚴謹，才易拿高分。其中，第5題提到2023年諾貝爾獎生理醫學獎，以最新mRNA疫苗技術入題，扣合時事。

化學領域方面，一、相較於去年，計算題型偏多但難度降低；二、傳統與新型的探究試題均有入題；三、必修化學未提到的有機化學，題目偏多。

地球科學領域方面，中間偏難，非秒答題，需有扎實基礎功與統整力。其中，第第35題提到台灣開發綠能必須考量的因素，認為環境汙染及全球暖化是全球共同問題，因此各國正在積極發展綠能，而臺灣在考量自身的地理環境資源下，讓同學盤點自身資源與限制，整理出必須考量的因素。

補教生物老師游夏說，今年自然科生物試題偏難，尤其是第42、43題探究與實作題，要考生設計實驗，然後進行假設及推論，這種題目過去從未考過，甚至也未在參考書出現過，相當難作答。

補教表示，自然科化學及生物的題目偏難、物理及地球科學的題目則簡單，整體比去年容易一些，預估頂標跟去年一樣13級分，但前標及均標分別為12級分、10級分，較去年提升1級分。