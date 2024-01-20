113學年學測今天登場，第一科考數學A。全國高級中等學校教育產業工會解析，今年數A較去年難度差異不大，難度分布逐步依照題號漸難整體中偏難，空間及平面向量佈題較多，也有題目可用國中解題技巧即可完成，預估五標會維持跟去年差不多，對數學程度好與努力的學生有正向鼓勵，具鑑別度。

全中教說，今年數A命題難度與去年相當，單選第五與去年單選四題型類似，而選填13於去年選填13解法類似，有認真做考古題同學，會有所收穫，在題目敘述上有較多文字量，需花時間閱讀理解，但思考邏輯，與教學現場重點方向契合。

全中教說，今年數A每大題的佈題難易如往年由易到難，不讓學生因此卡題而造成惋惜，每一大題的第一題都較為簡單並從基本觀念開始，讓考生不在一開始就亂陣腳。

全中教指出，多選第11題，學生只要願意窮舉可能情形，即可以用國中的聯立方程完成，填充13更是可以用國中連比性質即可完成，讓程度較不好的考生也有所發揮的機會。

填充第15題屬於素養應用，將摸彩融入題目，學生理解題意後即可條列狀況來完成期望值計算，屬於素養觀念題型。今年向量題型較多尤其在混合題，不像去年空間題型較多，但代數解題技能要較高，如代數問題較差的同學可能稍微吃虧。

全國教師會則表示，今年數A比去年難一點，概念靈活多變，強調閱讀素養，須具備圖文轉譯的能力。

全教會說，數A第15題第15題提到商場摸彩，和尾牙、過年選擇福袋呼應，扣緊時事；第9題提到物種個體身高體重數據，具備實驗數據分析精神，屬於跨科整合題。

全教會說，數A混合題型設計恰當，配分約為15分，除了單選題外，也包括說明和計算，例如第18-19題提到投影點、向量夾角，運用餘弦函數單調性，需綜合運用幾何概念。