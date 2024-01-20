我國駐英國代表姚金祥11日履新後，17日首次接受《BBC》專訪，姚金祥強調中共從未統治過台灣，對於中國不斷宣稱台灣選舉是地方選舉的言論也根本不想回應了，台灣也持續朝強化自我防衛能力的方向努力，確保中國知道武力犯台的代價，並持續與盟友合作形成集體的威嚇力，他也期待有意義參與聯合國體系並做出貢獻。

我國大選結束後，中國大陸不斷對外宣稱台灣選舉屬於國內事務，譴責我國夥伴恭賀言論，姚金祥痛批，中國的回應很荒謬，沒有自己的選舉卻宣稱台灣的選舉是他們的地方選舉，其他國家的恭賀也被批為「干預內政」，然而事實卻是台灣從未屬於中共，中共也從未統治過台灣，對於這種言論根本不想反駁了。

姚金祥表示，台灣有自己民主自由的政治體系，台灣人想維持這樣的生活狀態，然而中國大陸對現狀的定義卻是「一個中國」，且台灣是中國的一部分，而中共代表整個中國。

對於大陸從未放棄過武力統一，台灣是否有足夠自我防衛能力？姚金祥回應，台灣正朝能確保中國知道動武的代價高昂而不動武、強化非對稱戰略能力等方向邁進，然而他也坦言，光靠台灣自己做不到，台灣站在專制主義擴張的最前線，因此台灣需要與美國、日本、英國及其他歐洲國家等夥伴合作，形成集體的威嚇力。

姚金祥也表示，台灣的目標是有意義參與聯合國的體系並做出貢獻，他舉例，台灣有對抗專政政權假訊息的經驗可以和世界分享，但是卻沒有舞台可以分享，也因此需要其他民主國家及理念相近夥伴的幫助。