中國大陸外交部發言人毛寧19日主持例行記者會，有記者問，第78屆聯合國大會主席法蘭西斯日前在社交平台「X」上發文，重申聯大工作將以聯大第2758號決議為指引，遵循一個中國原則。連日來，東協、阿盟、非盟、上合組織也以不同方式重申了對一個中國原則的支持。表示，截至目前，已經有100多個國家和國際組織公開重申恪守一個中國原則。對此，毛寧表示：「一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。」

毛寧說，除了此前提到的國家和組織以外，又有馬來西亞、葉門、阿爾及利亞、蘇丹、南蘇丹、奈及利亞、象牙海岸、幾內亞比索、安哥拉、尚比亞、加納、貝南、茅利塔尼亞、多哥、塞舌耳、加彭、馬拉威、維德角、喬治亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、波赫、北馬其頓、薩摩亞、諾魯、墨西哥、厄瓜多、烏拉圭、巴拿馬、多明尼加、哥斯大黎加、格瑞那達和東南亞國家協會等國家和組織，以各種方式公開表明立場。「我們對這些國家和組織表示高度讚賞。」