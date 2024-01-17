豪華車市場選後開戰，Lexus全新休旅車款LBX於台北車展公佈預售後，累計訂單近千張，總代理和泰汽車於17日舉辦上市發表會，並公佈正式售價129.9萬元起。和泰車總經理蘇純興表示，看好今年豪華車市「不比去年差」，認為若克服供應鏈問題、供應更為充足，今年Lexus銷售量有機會衝破3萬台，再寫歷史紀錄。

去年以突破3萬台的亮眼銷售成績稱霸豪華車市的Lexus，在豪華休旅級距市場亦穩坐冠軍，深受消費者喜愛的休旅車RX、NX、UX車系，銷售佔豪華休旅車的31％，稱霸豪華休旅市場。本次導入全新開發的都會跨界休旅LBX，也將提供給熱愛休旅車的消費者們另一個選擇。

LBX命名源自Lexus Breakthrough X-over之字首，以PREMIUM CASUAL為設計概念，不受限於車身尺寸，憑藉風格且個性化的外觀設計、精緻且奢華的內裝質感與配備、更承襲了Lexus品牌一向優異的造車工藝，打造出跳脫級距框架且富有高級質感的車款，不僅賦予豪華車全新定義，更為一款引領市場潮流的全新跨界SUV車型。

設計承襲Lexus最新家族識別，以紡錘造型進氣壩結合向前延伸的引擎蓋，搭配向左、右延伸至LED頭燈組的Resolute Look造型與漸層式格柵水箱護罩，勾勒出全新Unified Spindle立體紡錘造型；並採用品牌新世代L-signature貫穿式LED尾燈設計，以水平橫向軸線傳遞寬闊、低重心且讓人印象深刻的視覺感受。

內裝以TAZUNA概念設計，自方向盤向兩側延伸，打造直覺就手的全環繞駕駛座艙，全等級標配9.8吋中央觸控螢幕、線傳式排檔桿、e-Latch電子式門把，並依等級導入如HUD抬頭顯示器、12.3吋全數位儀表板、64色環景LED燈光組及Mark Levinson® Premium Surround音響等科技質感配備；座椅部分，提供如QUOLE®豪華皮革、Ultrasuede®人造麂皮及Semi-Aniline頂級真皮等多元高質感座椅材質，以超越級距的豐富配備，傳遞細膩座艙質感，吸引獨具慧眼的買家青睞。

LBX搭載品牌最新世代1.5 升Hybrid油電複合動力系統，搭配E-CVT電子無段變速系統，並採用效能更出色的雙極鎳氫電池模組，創造最大綜效馬力 136 匹與26.4km／L平均油耗之優異節能表現；懸吊系統採用與日本、歐洲市場相同GA-B模組架構，以優異舒適的前獨立麥花臣及後拖曳臂懸吊的架構，創造穩定且令人印象深刻的動態表現。

為守護駕駛及車室內所有乘客的安全，LBX搭載新世代LSS＋ 3.0智動駕駛輔助系統＊1，其中強化多項PCS預警式防護系統功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助等；DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統，升級具備RSA速限辨識輔助功能；另LDA、LTA等功能亦同步優化，提供駕駛更直覺的駕馭體驗。除LSS＋ 3.0之外，LBX全等級標配8 SRS 氣囊、BSM盲點偵測系統、SEA安全離座輔助系統等，並依等級提供360度環景影像輔助系統、AP自動停車輔助系統。