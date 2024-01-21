台灣邦交國吐瓦魯國的駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）向澳洲媒體《澳洲人報》（The Australian）透露，有消息傳出，吐國近期大選結束後，可能會轉與中國大陸建交。對此，民眾黨主席柯文哲表示，怎麼去降低目前兩岸的緊張關係，恐怕是現在民進黨政府一個頭痛的題目。

柯文哲說，兩岸關係本來就一直在緊張狀態下，本來就預期，賴清德當選後，大陸一定會出招，但是怎麼去降低目前兩岸的緊張關係，這恐怕是現在民進黨政府一個頭痛的題目，困難還是要想辦法。