民眾黨內參民調失準受到各界討論，參選總統失利的民眾黨主席柯文哲日前直指年輕族群投票率太低，使結果不如預期。對此，資深媒體人黃揚明透露有民眾黨朋友選前認為柯文哲會有500萬票，讓他不禁直言，若民眾黨無法檢討內部偏聽或有人故意拿誇大不實的數字，那麼註定會泡沫化。

黃揚明今（21）日在政論節目《新聞大白話》中提到，他至今看不出民眾黨有在檢討內部民調失準的問題，反而檢討投票率過低。黃揚明直言，民眾黨這個行為不務實、不理性也不科學，且很多民調專家認為柯文哲的得票超乎預期。

黃揚明更透露，有些民眾黨朋友選前還認為柯文哲會有500萬票，讓他不禁直言，若民眾黨無法檢討內部偏聽或有人故意誇大不實，還責怪選民投票率不高，這個黨註定會泡沫化，因為沒抓到台灣政治務實面的方向。

不過黃揚明認為，民眾黨的優勢是有很多年輕人支持，好好利用這股力量，讓小草不要變雜草，繼續凝聚力量，才是能否發光發熱的關鍵。