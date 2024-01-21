【全程字幕】支持韓江配或游錫堃當國會龍頭？ 柯文哲表態點名「這人」：只有他有回應四大訴求 @ChinaTimes

第11屆立委將於2月1日宣誓就職，國民黨不分區立委當選人韓國瑜宣布與江啟臣搭檔角逐正副院長，但立委傅崐萁今卻宣布，未來如當選國會領袖，會在18個月內完成改革，並喊話其他參選者應簽署承諾書向所有基層小草說清楚。對此，民眾黨主席柯文哲說，國民黨要怎麼推還是不曉得，但他還是主張要有初選機制。

對於傅崐萁頻提小草，外界解讀是向民眾黨拉票，顯示國民黨內鬥狀況。柯文哲說，他主張要有初選機制，還是盡量走民主機制，對民眾黨來講，如果有人支持國會改革意願，到時候就會再來處理。

對於傅崐萁簽署國會改革，現任立法院長游錫堃也提到「小黨當議長也是種常態」，究竟支持誰？柯文哲表示，黃國昌有主導國會改革事項提出四樣：人事同意權、聽證審查權、利益迴避、公開相關經費，民眾黨還是希望要競選的人還是要公開回應。

柯文哲強調，到現在為止，傅崐萁有公開回應，其他人都沒有公開回應，希望競選的人先表達願意國會改革的意願，才會再來討論要支持誰。

由於民眾黨不斷提及不會跟利益團體做交換，外界解讀是否代表，不會有有綠白合，但有傳言希望游錫堃和黃珊珊搭配。柯文哲說，還是期望大家能夠踴躍呼應民眾黨對國會改革的訴求，最後幾天民眾黨還是會有黨內民主機制決定要怎麼做。

媒體追問，若藍綠都沒有回應，作法為何？柯文哲說，有回應有回應的作法，不回應也有不回應的作法。至於期限到什麼時候？柯文哲強調。「大概28日前還可以」。