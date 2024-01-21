立法院正副龍頭選舉在即，民眾黨團方向將成重要關鍵，但國民黨前立委陳學聖批評，民眾黨主席柯文哲一副高高在上，待價而沽的高姿態，立法院提案要15人連署，民眾黨僅有8人，屆時恐成無力「立法」的委員。對此，民眾黨準立委陳昭姿回應，民眾黨有許多民生重大議題的法案，國民黨不可能不合作。

柯文哲今舉行「阿北小草見面會」謝票活動，不分區立委和區域立委紛紛出席。針對陳學聖批評，陳昭姿反駁，民眾黨不會無力立法，民眾黨有許多法案，像是她關注的人工生殖法案，因此她反問，「國民黨支持者不需要這個法案嗎？」許多民生重大議題不可能不合作，至於政治議題較高的部分，或許會有協商。

另外，外界認為，民眾黨恐會將院長票投給民進黨游錫堃、副院長投給國民黨江啟臣，達成藍綠制衡，陳昭姿說，柯文哲持開放態度，大家會在重要群組提出意見，給柯做最後確認。

陳昭姿強調，民眾黨有8席不分區立委，若要成為關鍵，一定要合作，達成絕大共識，所以要等柯做最後決定，目前黨內仍在討論中。