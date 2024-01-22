2024大選國民黨成為國會第一大黨，不少藍營新科立委放話，要查蔡政府的弊案。對此，前立委郭正亮認為，國民黨應想辦法逼總統府潛艦國造專案小組召集人黃曙光出來報告，並點出戰力不足是國民黨的問題，「別以為穩贏」。

郭正亮昨（21）日在政論節目《中天辣晚報》，被問到「高端、潛艦國造、光電弊端等，哪一個案子會有爆炸性發展？」時表示，這取決於國民黨能拿到多少資料。他指，黃曙光現在聽命於總統府，不用到立院備詢，如何把他逼出來做報告，就看國民黨能拿出什麼力量、施壓到什麼程度。

郭正亮坦言，行政與立法的鬥爭都是看本事，由於黃曙光是民眾黨準立委黃珊珊的哥哥，又在總統府裡面任職，要把他逼出來做報告，需要非常大的力量，否則，政府不可能讓步。郭正亮舉例，民進黨2008年至2012年只有27席立委，照樣透過把立法院的門鎖起來等激烈手段，逼得國民黨非回應不可。

在郭正亮看來，溫良恭儉讓逼不出黃曙光，國民黨本屆立院有38席立委，但有聲量、戰力的立委卻屈指可數，如立委王鴻薇等，因此他喊話國民黨，別以為自己加上友軍有54席就穩贏，到時候真正可以作戰的立委可能不到20個，「這才是國民黨的問題」。