新一屆立法院將於2月1日開議，民眾黨8席不分區立委未來動向引發關注，準立委黃國昌近期在新北市有許多動作，也透露有簽兩年後離開國會的承諾書，被外界認為是為2026年新北市長選舉布局。對此，國民黨立委當選人葉元之在政論節目直言，「我來選都比他有實力」，讓全場都笑翻。

黃國昌日前在專訪中透露，有簽下2年後離開立院的承諾書，自己會信守承諾離開國會，不排除參選縣市長，至於是哪個縣市，現在先不決定。不過黃國昌的責任區在新北市，服務處落腳在板橋區，還在新北市多處舉辦「聆聽小草的聲音」座談會，被外界認為是劍指2026年的新北市長。

對於黃國昌未來恐參選新北市長，葉元之21日在三立政論節目《大選陪審團》表示，國民黨應該不會跟黃國昌合作，「我覺得我選新北市，可能都比他有實力」，也在地方服務五年多，把過去八年的綠地變藍天。不過此話一出，全場都笑翻，主持人也虧說「你才贏幾百、一千票，現在講話很大聲耶」。

葉元之也說，不要自己想的太厲害，還是要謙虛一點，而且黃國昌也不是選上區域立委，而是不分區，本來也沒有為民眾黨做什麼，忽然前兩個月加入民眾黨，就當不分區立委。

民進黨不分區落選人、政治評論員王義川也直言，黃國昌心裡當然想怎麼會不想，他要的是那個聲量，但上次黃國昌要連任新北立委時，他就放棄了，因為他沒做什麼地方服務，如果黃國昌要選新北，困難會更大。