高端爭議引發執政黨、在野陣營互槓。台北市長蔣萬安今直言，中央政府缺少公信力，竟然把當時監督政府的立委當賊看，還要當初監督政府的立委道歉。衛福部政務次長王必勝再度回擊，立委監督絕不是賊，看了合約又繼續混淆視聽，那才是賊。

疾管署公布高端合約後，蔣萬安表示，公開採購合約並沒有拆彈完成，反而是打開另一個潘朵拉的盒子。此話一出，引發王必勝回擊，直言「高端政治提款機可是您提領最多啊」。

蔣萬安今進一步指出，潘朵拉的盒子已經打開，他不確定潘朵拉盒子裡面有什麼，但很確定少了中央政府應該要有的公信力。真正應該說明清楚的人要求別人說明，真正應該道歉的人卻要求別人道歉。他更直言：「有人說我看過高端疫苗採購合約，但事實是⋯我看到的所有文件重要內容都被塗黑，當時感覺是白色巨塔上面怎麼一片漆黑？」。他希望中央政府好好面對，新國會好好調查，把真相公諸於世。

王必勝午間再度發文回應，立委監督絕不是賊，合約送立院「保密5年」沒有遮蔽，「看不懂或沒看我無言，如果看了還造謠封存30年，現在竟又繼續混淆視聽，那才是賊」。他更反問「屢次消費民眾健康安全問題，是未來國家領導人的格局嗎？！」。