疾管署16日公布與高端簽訂的疫苗合約，引發各界檢視熱議，台北市長蔣萬安17日表示，公開合約並沒有拆彈完成，反而是打開另一個潘朵拉的盒子。衛福部次長王必勝則批蔣萬安，「高端政治提款機你領最多！」媒體人黃揚明指出，王必勝想扯封存30年是造謠，但那是審計部的質疑。因為這個合約是基於政府跟賣方的保密，高端5年後可公布，但政府另設30年，都在玩文字遊戲。他揶揄王必勝，520後可升任衛福部長。

「不是啊，那個30年是審計部的報告耶！王必勝你要不要先去找審計部？」黃揚明17日在《大新聞大爆卦》節目表示，他們現在就想要操作成：哎呀～沒有，那個是保存30年啦！「不是啊，當初是審計部說：為什麼這個檔案要保存30年？如果你要保密，就保存5年、保存10年嘛對不對？」

「為什麼你知道嗎？因為這個合約是基於政府跟賣方的保密！」黃揚明指出，這一份合約要不要公布，是政府有權「再」把它保密的，這密等是兩回事！一個叫作公文的，這個文書它到底可不可以揭露？當然5年的保密條款結束之後，高端可以對外公布。就是政府他可以不對外公布，但是高端可以對外公布，也就是兩方都可以公布。可是政府把它設了一個年限是30年的時候，他就可以延長他保密的期限了。

黃揚明強調，他可以說不要公布，因為這是國家採購疫苗的唯一一份合約，目前我國新冠疫苗就只有跟高端採購。所以在這一份合約公開之前，你都不能解釋說，這個5年的保密就是所謂的最低。就一定是5年解密？並沒有！所以他們現在就是玩文字遊戲。

黃揚明直言，「但是我覺得也不用跟他認真，因為必勝必勝，師兄必勝！我們恭喜王必勝...我們祝福他520之後可以升任衛福部長！」