疾管署16日下午臨時召開記者會，公布與高端簽訂的疫苗合約。合約一出也引發各界質疑，台北市長蔣萬安17日表示，公開合約並沒有拆彈完成，反而是打開另一個潘朵拉的盒子。不過衛福部次長王必勝則批蔣萬安「高端政治提款機你領最多」，北市府發言人殷瑋則反擊「是非可以這樣顛倒嗎？」

王必勝17日上午在臉書上發文，抨擊台北市長蔣萬安在立委任內，調閱高端疫苗合約時，「保密5年」的內容並沒有遮掩，因此要求蔣應該要為了「封存30年」的錯誤資訊道歉，並直言「高端政治提款機可是你提領最多」。

北市府發言人殷瑋表示，衛福部此前多次反對公開合約，而近日高端合約的公開，相當於直接打臉衛福部、王必勝、陳時中等人長期以來的態度；民進黨執政8年，接下來還有4年將手握執政權，卻不思負責、不知反省、不願道歉，甚至「中央檢討地方、執政檢討在野」，要求當時站在國會監督立場的蔣萬安道歉，「是非可以這樣顛倒嗎」？

殷瑋表示，2022年8月19日國民黨立院黨團就公布了審計部8月5日函覆立法院的內容指出：「疫苗採購專案查核結果按衛生福利部的認定為密件，本件於140年2月25日解密」，事實俱在，此前民眾對於高端是否為黑箱的質疑其來有自。

殷瑋近一步提到，2022年8月26日時任中央流行疫情指揮中心指揮官的王必勝，公然表示高端的採購合約「不管誰執政都不會公開」、「這個事情，我們不會去犯這個錯誤」；如今合約公開，潘朵拉的盒子打開，該道歉的是誰？社會自有公評。