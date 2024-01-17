民進黨總統當選人賴清德今（17）日突宣布退出新潮流，消息一出引發外界熱議，不過，資深媒體人黃揚明指出，不管是不是新系成員，賴未來都還是民進黨主席，新潮流也仍是民進黨最大派系，所以他的退出僅是表面功夫。

新潮流今發新聞稿表示，在和賴清德討論之後一致同意 ，總統不但是國家元首、身負帶領政府和主持國政的重任，在黨內更是團結象徵，因此，基於對總統職位的尊重，賴不再是新潮流成員。另外，新潮流總幹事、前立委段宜康也補充說明，此事在選前就已開始討論，大家都認為賴清德不是新潮流成員，對國家會比較好，所以，沒有主動退出的問題。

針對新潮流的聲明，黃揚明今在臉書發文反問，若按照該聲明的邏輯，2020年賴清德當選副總統時，沒有退出新潮流，所以副總統職位不需要被尊重？並直言，不管賴清德是不是新潮流成員，未來他都還是民進黨的主席，新潮流仍是民進黨最大派系，他退出新潮流，其實就是表面工夫而已。

許多網友也紛紛在底下留言酸嗆「人家就想演，幹麻分析劇情」、「先救台股吧」、「賴導就喜歡表面功夫」、「中華民國的總統賴清德不回答新潮流賴清德的問題」、「民進黨人自己都不信」、「這樣當聖騎士的副總統要怎麼辦」。