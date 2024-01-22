知名連鎖餐廳鼎泰豐展店眾多，其主打菜色的小籠包、炒飯是不少人熟知的熱門美食。近日一位網友表示，許多人都覺得鼎泰豐餐點不好吃、CP值不高，但這些評價完全影響不了鼎泰豐的招牌，反而是鼎泰豐的分店越開越多，讓他忍不住好奇，「鼎泰豐到底有多強？」，對此，許多人紛紛指出，鼎泰豐最強的就是品質穩定、標準化，因此才能獲得無數粉絲。

原PO在PTT發文指出，網路上不少人說鼎泰豐除了炒飯以外都不好吃，他身邊朋友的評價也多是CP值不高、某些餐點不好吃，幾乎沒人認為鼎泰豐超好吃，但這些負評卻完全影響不了鼎泰豐的招牌，鼎泰豐更是分店越開越多，「彷彿一切負面評價都與它無關」，讓原PO不禁好奇，「鼎泰豐到底有多強？又強在哪？」

對此，許多人紛紛回應，「小籠包真的很普，沒什麼記憶點」、「乾淨、服務好，愛嫌就去吃我家巷口啊」、「比較大缺點是等太久，帶小孩還是不方便」、「外國人味覺有問題，明明就很普」、「雖然鼎泰豐小籠包中上，但也沒人說能屌打」。

另外不少人網友說明，「超強，每次吃都跟之前一樣」、「就穩定給你這價格該有的品質，其他雷店太多」、「穩定輸出，穩中穩」、「鼎泰豐的人力跟產能需求不斷的擴大，但始終能維持一定的水準，這點是很多餐飲業達不到的」、「鼎泰豐強就強在它夠穩」、「每間店都乾淨、品質穩定、服務好，價錢又不高，哪有中式餐廳能跟它一樣」。