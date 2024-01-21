許多人都會在美式賣場好市多買麵包。一位女子近日在好市多買了吳寶春黑糖核桃吐司，沒想到回家開封後卻發現，吐司只加了一點點的黑糖醬、核桃，讓她直呼「《吳寶春》不再是品質保證」，貼文一出引發熱議，許多網友紛紛推薦好市多自有品牌的科克蘭桂圓核桃麵包，認為這款麵包不僅比吳寶春黑糖核桃吐司更好吃，內餡也多出許多。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，吳寶春黑糖核桃吐司200公克一包2個，要價135元，標榜「吐司口感柔軟，內餡使用黑糖醬搭配核桃，香氣濃郁、口感富有層次」，不過她回家開封後卻發現，「橫切面竟然只有一點點」，讓原PO不禁感嘆，「《吳寶春》不再是品質保證」。

對此，許多網友紛紛推薦科克蘭桂圓核桃麵包，「好市多自製的桂圓核桃麵包好吃多了，內餡也不少」、「桂圓核桃麵包很好吃，料多實在，吃、買了很多次了」、「桂圓核桃麵包好吃，昨天買了放隔壁的開心果麵包，也好吃」；根據好市多標示牌，科克蘭桂圓核桃麵包內含香甜的桂圓乾及美國核桃，價格2入249元。

不過也有內行人說明，核桃價格較高，吳寶春黑糖核桃吐司的核桃量算是物有所值，「雖然他的麵包不怎麼樣，但核桃有這個量算正常，如果量太多，會造成麵糰不容易膨脹，整體體積相對也會較小。本來在製作堅果果乾類的吐司就不大會量放很多，（考試最多也只放到30%）這個不合格是在於，它的堅果全集中在一起，而不是分散的。再來兩條135，等於1條是67.5元，以吐司來說算合理了，用人造奶油也就不稀奇」、「135元長這樣很正常啊，核桃多少錢了解一下？」、「價格100多塊怎麼可能核桃放很多」。