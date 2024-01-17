台灣手搖飲料市場競爭激烈，各品牌皆有人愛，一名網友發問，在眾多手搖飲當中「心目中第一名是誰呢？」，引起眾人熱議，一面倒點名「50嵐」，多年來用料、品質都受肯定，認為絕對不會踩雷。

一名網友在PTT八卦板發問，指台灣手搖飲已進入百家爭鳴、群雄廝殺的局勢，老字號的50嵐、天仁、珍煮丹、清心屹立不搖，這幾個月更有得正、一沐日、先喝道、龜記加入戰局，好奇「各位心目中的第一名是誰呢？」

貼文引起熱議，最多人點名50嵐，「50嵐用料最紮實」、「50嵐啦，去冰直接牛奶&茶加到滿」、「紅茶拿鐵牛奶倒半杯，直接我大哥」、「50嵐啊，靠基本茶款就打趴其他家」、「50嵐從小喝到大」、「不知道要喝什麼就喝50嵐」、「論影響力知名度就50嵐」、「我家附近的飲料一級戰區，只有50嵐屹立不搖，其他間都開沒幾年就換人」。

也有人推薦，「元旦連假去高雄好多一沐日，每家都排隊」、「不夜侯，台北最好喝」、「龜記、珍煮丹真的很好喝，高級飲料」、「每家的招牌都不錯，麻古水果，可不可紅茶」、「八曜到底什麼時候要開來台北」、「八卦板都與現實不符，當然是茶魔」、「烏弄、南海茶道，還有白巷子、小佐」。