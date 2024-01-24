入冬最強寒流還沒完，天氣職人吳聖宇表示，今天白天寒流還是相當有威力，北部、東北部12度，今晚至明天清晨北台灣空曠地區仍有8度低溫，明天起寒流減弱，但清晨仍在10度以下，接著到下周三（31日）才有新一波鋒面及東北季風報到。

吳聖宇今天在臉書指出，台北站今天清晨低溫9.9度，從昨天凌晨0點開始一直到今天清晨，台北站的氣溫已經連續近30個小時都在7到10度間徘徊，低溫持續的時間相當長。

吳聖宇表示，今天白天冷空氣稍減弱，但還是相當有力道，比較大的不同是水氣減少，山區降雪條件轉差，北部、東北部白天高溫將回升到12至14度，比起昨天的體感會稍微好一些，中部以及花東高溫15至19度，南部高溫有機會到20到22度。

吳聖宇說，今晚到明天（25日）清晨各地溫度依然偏低，中北部、東北部空曠地區還是會有8到10度低溫，加上輻射冷卻作用有可能更低，南部、花東地區低溫也只有11到14度，有些地區仍有10度以下低溫，中南部的日夜溫差大，早出晚歸要注意。

吳聖宇說，明天白天寒流進一步減弱，北部、東北部白天高溫回升到15至17度，頗有涼意，中部、花蓮高溫18至21度，南部、台東高溫21至24度，入夜後到周五（26日）清晨全台空曠地區仍在10度或10度以下，周五白天開始這波寒流的影響算告一段落，全台白天溫度再往上升，周六（27日）溫度持續上升，北台灣高溫有機會超過20度，中南部、花東地區高溫可以來到23到25度，不過夜晚清晨溫度仍低，北台灣10度上下。

吳聖宇說，周日（28日）東北季風雖然稍增強，不過影響不大，頂多讓北台灣溫度上升腳步稍微被拖住，到了下周一、二（29、30日）台灣附近會大幅度轉變為偏東到東南風，溫度持續上升，北部、東北部持續有局部短暫陣雨，其他地方天氣穩定。依照目前的預報資料來看，一直要到下周三（31日）才有新一波鋒面及東北季風南下，屆時天氣及溫度都會有新的變化，影響程度如何還有待後續再觀察。