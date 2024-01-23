今明低溫。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

未來一周溫度趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

未來一周降雨趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

今年入冬最強寒流發威，全台急凍，中央氣象署指出，今、明兩日持續受到寒流影響，各地寒冷，明天氣溫10度以下，尤其中部以北及宜蘭近山區、空曠地區有機會出現5、6度低溫，另今晚大台北、宜蘭1000公尺以上高山仍有可能下雪，明起水氣減少，降雪機率減少。

氣象署預報員張竣堯表示，明日白天北部、宜蘭與花蓮約10到12度，中南部、台東18到20度，略微回暖，但明晚到後天清晨溫度仍低，高雄以北、宜蘭與花蓮約10度左右或以下。周四寒流減弱，白天中南部溫度回升至20度以上。

張竣堯說，周四至周六受輻射冷卻影響，西半部日夜溫差大，清晨10至12度，白天回溫到20度以上。周日至下周二各地低溫14至16度，白天高溫20度以上，中南部更溫暖約23至25度。

降雨方面，張竣堯表示，明天大台北、東半部地區局部短暫雨；中部以北山區零星短暫雨，其他地區多雲到晴。周四起天氣轉穩，各地以迎風面降雨為主，周四至周六基隆北海岸、東半部局部短暫雨，大台北山區零星飄雨，周日雨區以偏東半部為主，包括基隆北海岸、恆春半島及北部山區東側，有零星降雨。